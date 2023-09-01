Bethesda'nın merakla beklenen Starfield oyununun çıkışına 6 gün kaldı

Bethesda'nın merakla beklenen bilim-kurgu rol yapma oyunu Starfield'ın çıkışına 6 gün kaldı, ancak standart sürüme sahipseniz. Oyunun Premium sürümü yarından itibaren yayınlanacak. Her ne kadar şu ana dek oyuna dair pek çok gördüysek de insanların oyuna dair hala pek çok soruları mevcut. Starfield'da Dünyayı görebilecek miyiz?

Bethesda'nın merakla beklenen bilim-kurgu rol yapma oyunu Starfield'ın çıkışına 6 gün kaldı, ancak standart sürüme sahipseniz. Oyunun Premium sürümü yarından itibaren yayınlanacak. Her ne kadar şu ana dek oyuna dair pek çok gördüysek de insanların oyuna dair hala pek çok soruları mevcut.

Starfield'da Dünyayı görebilecek miyiz?

Starfield, Bethesda Game Studios'un 25 yılı aşkın süredir ilk yeni evreni olacak. Oyunda 1.000 gezegenin yer alacağını ve bunların yaklaşık %10'unun yaşam içerdiğini biliyoruz. Dünya'nın Starfield'da olup olmadığını da biliyoruz.

Starfield 2330 yılında geçiyor, Dünya da oyunda mevcut ancak şu an bildiğimiz halinden pek bir uzak halde. Starfield'daki dünyanın içerisi bomboş ve artık yaşanabilir bir habitata sahip değil. Ancak buna neyin sebep olduğu şu an için bilinmiyor.

Starfield karakterimiz neredeyse dilsiz olmayacaktı

En azından oyunun gösterilen oynanış fragmanlarında bu bilgi yer almıyordu. Muhtemelen oyunun hikayesinde bunun nedenini göreceğiz. Hatta oyunun başlarında Dünya'ya bir görev için gönderiliyoruz, olan biten yüksek ihtimalle orada ortaya çıkacak.

Starfield'daki tek tanıdık gezegen Dünya değil, Mars'ı da ziyarete gideceğiz. Burada, Cydonia olarak bilinen, insanlığın Dünya'dan ayrıldıktan sonra kurduğu ilk yerleşim yerlerinden birini göreceğiz. Oynanıştan da anlaşılacağı üzere, Güneş Sistemimizdeki diğer gezegenleri de ziyaret edebiliyoruz.

Starfield'da Dünya'ya ne olduğu şimdilik gizemini koruyor. Elbette hayranlar, insanlığın diğer gezegenleri kolonileştirmesine neden olan şeyin ne olduğu konusunda birkaç fikre sahipler ancak oyunun çıkmasına çok az bir süre kalmışken en iyisi beklemek.

Oyun 1 Eylül'de Premium sürümü satın alanlar için erken erişime açılacak. Global çıkış tarihi ise 6 Eylül olarak belirlendi ve en güzel yanı ise ilk gün Game Pass üzerinden erişilebilecek olması. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.