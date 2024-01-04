ATP GreenX Dijital Yeşil Enerji Sertifika Ticaret Platformu Hizmete Açıldı

ATP GreenX dijital yeşil enerji sertifika ticaret platformu, kurumsal kullanıcıların hizmetine açıldı. GreenX, sertifika işlemlerini hızlandırarak ve karbon ticaretini kolaylaştırarak enerji sektöründe önemli bir boşluğu dolduracak.

Türkiye'nin ilk dijital yeşil enerji pazar yeri: GreenX!

Global alanda kurumsal yazılım ve teknoloji çözümleriyle tanınan ATP, GreenX yenilikçi yeşil enerji ve sertifika ticaret platformunu 19 Aralık'ta kurumsal kullanıcıların kullanımına açtı. Türkiye'nin ilk dijital yeşil enerji pazarı olan GreenX, sektörün dijital dönüşümüne yenilikçi platformu ile öncülük etmekte.

GreenX, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine güvenli ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor; 'Green' ismi yeşil bir gelecek, 'X' ise Exchange/ Borsa'dan geliyor ve pazar yerini temsil ediyor.

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ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, enerji sektöründe yaşanan dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de enerji sektörünün gün geçtikçe büyüyen bir ihtiyacını, GreenX platformumuz ile karşılamaktayız. ATP'nin Tradesoft markası altında edindiği derin finans sektörü tecrübesini ve bulut teknolojilerindeki uzmanlığını, enerji alanına uygulayarak sektörün gelişimine yapacağımız katkılardan dolayı mutluluk duyuyoruz.

GreenX platformu, Aralık 2023 itibarıyla yeşil enerji işlemlerini kolaylaştırarak, hızlandıracak. 2030 senesinde 111 Milyar USD'ye erişmesi tahmin edilen yeşil enerji sertifika ticareti zincirinde önemli bir değer oluşturduğumuzu düşünüyoruz"

GreenX, sürdürülebilir enerji ürünlerinin ticareti için en yeni teknolojilerle donatılmış, küresel bir Pazar Yeri olarak dikkat çekiyor. Çevre dostu enerji üreticileri ve tüketicileri için tasarlanmış, kullanımı kolay platformda, satıcıları ve alıcıları buluşturarak değer yaratmayı hedefliyor.

GreenX, blokzincir teknolojisi ve dijital cüzdanlarla kurumların enerji ve karbon sertifika ticaretini güvence altına alıyor. Fiziksel sözleşmeleri dijital ortama taşıyarak süreçleri hızlandırıyor, operasyonel verimliliğe katkıda bulunuyor. Geleneksel ticaret yöntemlerinin risklerini ortadan kaldırarak yeşil enerji pazarında fiyat istikrarı sağlıyor.

İklim değişikliği çerçevesinde, GreenX, dünyamızın geleceği için kritik ve kurumların yatırımlarında öncelik verdiği sürdürebilirlik alanında global bir ticaret platformu sunarak istikrarı ve verimliliği artırıyor. Finans kuruluşları, platform üzerinden global yeşil enerji piyasası verilerini takip ederek, analizlerini gerçekleştirecek ve uluslararası pazarlara erişim sağlayarak Yeşil Finansman imkanlarını müşterilerine sunabilecek.