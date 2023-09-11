Apple, çevreci adımlar atıyor: Silikon kılıflar tarih olabilir

Apple, çevreci ayak izi projesi kapsamında silikon kılıf ve aksesuarlarını kullanmayı bırakarak daha çevre dostu malzemeleri tercih edebilir. Bu değişim, iPhone ve Apple Watch gibi ürünlerde de etkili olacak.

12 Eylül 2023 tarihi yaklaşırken Apple hayranlarının heyecanı da katlanmaya devam ediyor. Yarın yapılacak olan etkinlikte yeni Apple ürünlerini göreceğiz. Fakat iş aksesuar tarafına geldiğinde biraz farklı bir durumla karşılaşabiliriz. Apple'ın bir dönem ünlü ettiği lansman kılıfları bir daha piyasaya sürülemeyebilir. İşte detaylar…

Apple daha çevreci adımlar atmak istiyor: Silikon kılıflar tarih olacak!

Apple çevreci ayak izi projesi kapsamında birçok yeniliğe gitti. Üretimde olan telefon ve bilgisayar gibi ürünlerinde kullanılan parçaları daha çevreci yapmayı hedefleyen marka bu konuda adımlar attı. Yapılan yeni ürünlerde daha çevreci ve geri dönüşümü kolay materyaller kullanan Apple, ikinci el alım ve takasla yeni ürün satışı gibi sistemlerle de geri dönüşüm hareketini hızlandırıyor.

Fakat bu düzenlemeler istenilen boyutta çevrecilik sağlamamış olmalı. Teknoloji devi bu sebeple silikon kılıf vb. ürünleri hakkında yeni bir düzenlemeye gitmeye karar verdi. Bu kapsamda ortaya çıkan sızıntılara göre marka silikon kauçuk ve floroelastomer aksesuarlarını kullanmayı bırakıp bunların yerine daha çevre dostu yeni nesil malzemelerden yapılmış aksesuarları kullanmayı planlıyor.

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Silikon kauçuk ve floroelastomer maddeler plastik bazlı olmaları sebebiyle doğada oldukça geç çözünmeleriyle birlikte dünya genelindeki tüketim çılgınlığı ile birlikte oldukça uygun fiyatlı olmalarıyla kullanıcıların bir kere satın alıp biraz kullandıktan sonra çekmecenin arka tarafına attıkları ürünler oluyor. Apple tüketim çılgınlığının önüne geçemese de üretimde kullanılan materyalleri değiştirerek farklı bir rol izlemek istiyor.

Tabi bu değişim sadece kılıflar ile sınırlı değil. Bunların yanında Apple Watch spor kordonları, Solo Loop ve AirTag Loop gibi aksesuarlarında silikon bazda olmaması bekleniyor. Fakat Apple Watch standart kayışları gibi ürünlerde plastik kauçuk kullanımı devam edecek.

Burada Apple'ın alacağı iki büyük eleştiri var aslında. Birincisi Apple Watch gibi ürünlerde neden "deri" kullanılmadığı? Buna marka tarafından verilebilecek cevap "maliyet" olacaktır. Suni deri alternatifi ise yine "plastik" içerdiğinden pek bir anlam ifade etmiyor. İkinci husussa her sene iPhone modellerinin "tasarımları" afaki derece de değişmese de ufak boyut farkları sebebiyle bir önceki modele ait kılıfların kullanılamıyor olması. Bu da büyük bir israfı tetikliyor desek çokta yanlış olmaz.