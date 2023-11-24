Apple, AirPods Max 2 Modeli İle Ürünü Yenileyecek

2020 yılında piyasaya sunulan AirPods Max, Apple'ın en pahalı kulaklığı olma unvanını taşıyor. Ancak 2024 yılında AirPods Max 2 modeli ile yenilenecek. Yeni modelde USB-C şarj girişi ve Bluetooth 5.3 spesifikasyonu gibi özellikler bulunacak. Ayrıca yeni renk seçenekleri de sunulacak.

2020 yılında piyasaya sunulan AirPods Max muhtemelen bugüne kadar Apple tarafından satışa sunulmuş en pahalı kulaklıklardan biriydi. Markanın genişleyen AirPods ürün gamında kulak üstü kulaklık tercih eden müşterilerine yönelik satışa çıkan model özellikle AirPods ürün ailesindeki en üst düzey ve pahalı model olmasıyla dikkat çekiyordu. Konuyla ilgili gelen bilgilere göreyse Apple, AirPods Max 2 modeli ile ürünü yenileyecek. İşte detaylar…

AirPods Max 2 2024 yılında piyasaya sürülecek!

Aslına baktığınızda AirPods Max şu anda satışta olan Apple kulaklık modelleri arasındaki en eski AirPods modeli. Bununla birlikte en pahalı ve en üst düzey cihaz olma unvanına da sahip. Ancak 2020 yılında piyasaya sürülen model aradan geçen 3 yılın ardından bir değişikliğe uğramadı.

Ancak merak etmeyin! Gerçek bir AirPods Max hayranıysanız sevindirici haber sonunda geldi. Apple'ın en premium kulaklığı olan AirPods Max, 2024 yılında 2. nesli ile karşımızda olacak. Peki bu yeni cihazda bizleri neler bekliyor? Bilindiği üzere AirPods Max ilk çıkış yaptığında birçok kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Zira kulaklık oldukça pahalıydı ve bu durum herkesin rahatça erişmesinin önüne geçiyordu. Ancak özellikler tablosuna bakıldığında kulaklık gerçekten üst düzey olduğunu belli ediyordu. AirPods Max 2 ile birlikteyse ilk olarak USB-C şarj girişini göreceğiz. Apple ekosistemindeki Lightning – USB-C giriş değişiminden AirPods Max modeli de nasibini alıyor.

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Bluetooth 5.3 spesifikasyonu AirPods Pro 2, iPhone 15 serisi ve en yeni Apple Watch modellerinde zaten mevcut. Ayrıca 2023'te piyasaya sürülen tüm Mac modelleri tarafından da desteklenmektedir. Bu nedenle ikinci nesil ?AirPods Max?'in de benzer şekilde en yeni Bluetooth standardına sahip olması bekleniyor.

Burada araya eklememiz gereken bir detay var zira AirPods Max 1 yerine 2. nesli satın almanızı gerektirecek bir unsur: U2 çipi. Apple'ın U2 Ultra Geniş Bant çipi, en yeni iPhone 15 serisinde, Apple Watch Series 9'da ve Apple Watch Ultra 2'de bulunabilir ve Bul uygulamasında Hassas Bulma olanağı sağlar. AirPods Max 1'de "Bul" için temel desteğe sahiptir, ancak önceki nesil U1 çipini bile içermemektedir. Bu nedenle Apple'ın AirPods Max 2'ye bir U2 çipi eklemesi, kulaklıklar yakındayken yerini belirlemenin çok daha kesin bir yolunu sağlayacaktır.

Bu çip meselesinde bir de H2 çipi var ki zira kulaklığın nesil atlamasını sağlayacak olan yegane özellik bu. Apple AirPods Pro ile tanıttığı H2 çipini Max 2 modelinde kullanabilir. Bununla birlikte daha kaliteli bir ses aktarımı ve gürültü engelleme özellikleri Max 2 modelinde olacak. Son olaraksa muhtemelen en çok ilgi çekecek kısma geliyoruz. AirPods Max 2 ile birlikte yeni renk seçenekleri kullanıcıları bekliyor.