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Android 15 ile Bluetooth Kapatılamayacak

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Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Tabii, yeni yapının çıkış tarihi yaklaştıkça kullanıcılara sunulacak yeniliklerle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen bir rapor, Google'ın Android 15 ile birlikte kullanıcılara Bluetooth'u kapatmanıza izni vermeyeceğini gözler önüne seriyor. Peki neden?

Android 15 ile Cihazımı Bul hizmeti genişliyor, ancak Bluetooth kapatılamayacak

Google, uzunca bir süredir Cihazımı Bul isimli konum takibi hizmetini genişletme planları içerisinde ve herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Android 15 ile kullanıcılara müjdeyi verecek. Geçmiş raporlara baktığımızda bu özellik, servisin çevrim dışı çalışmasını sağlayarak kayıp Android telefon ve tabletleri bulmayı bir hayli kolaylaştıracak.

Bununla birlikte Android Açık Kaynak Projesi'nde bulunan kod parçaları Google'ın bu özelliği test ettiğini gösterdi. Ancak burada bazı handikaplar söz konusu. Zira söz konusu özellik akıllı telefonların Bluetooth işlevinden yararlanacak. Kısacası Cihazımı Bul isimli konum takibi hizmetinin çevrim dışı çalışabilmesi için Android 15 ile Bluetooth'u tamamen kapatamayacaksınız.

Google'da bu aramaları yapmak artık ücretli olabilir!

Bluetooth'un tamamen kapatılamaması özellikle pil süreleri üzerinde olumsuz etki yaratacağı konusunda ciddi soru işaretlerine neden oluyor. Ancak burada da bir çözüm yolunun olduğunu belirtelim. Gelen son bilgilere göre yeni sürümde Bluetooth'u tamamen kapatmak yerine duraklatabileceksiniz. Bu sayede hem Cihazımı Bul hizmeti çalışmaya devam edecek hem de pil performansınız devasa bir oranda düşmeyecek.

Tabiri caizse milyarlarca Android cihazın birbiriyle sessizce iletişim kurarak devasa bir konum izleme ağı oluşturacağı genişletilmiş Cihazımı Bul hizmetinin testlerinin devam ettiğini belirtelim. Bununla birlikte söz konusu işlevin Android 15 ile kesin olarak çıkış yapacağını söylemek için şimdilik çok erken. Zira bugüne dek uzun süreler testleri yapılan birçok özelliğin iptal edilmesiyle veya ertelenmesiyle fazlaca karşılaştık.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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