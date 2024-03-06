Bulut bilişim sistemleri için yatırım yapmaya son hızla devam eden Amazon yönetimi, bu kez de nükleer tabanlı bir veri altyapısı projesine girişiyor. Talen Energy firmasıyla tam 470 milyon euroluk dev bir anlaşma yapan yönetim, bu hamlesiyle enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Amerika'nın en büyük elektrik üreticilerinden biri olan firmayla yapılacak olan bu iş birliği sayesinde, başta Microsoft olmak üzere pek çok güçlü oyuncunun bulunduğu bulut bilişim sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. İşte tüm detaylar…

Amazon, nükleer enerjiyi devreye sokuyor

Amazon'un anlaşma kapsamında satın alacağı Cumulus isimli veri merkezinin, Talen'in tam 2.5 gigawatt gücündeki nükleer güç istasyonunun hemen yanında bulunması sayesinde, büyük bir nükleer kapasiteye sahip olacağı söyleniyor. Bu devasa güç ile birlikte şirket, Amazon Web Services girişimini bir üst noktaya taşıyıp sektörü domine etmeyi amaçlamakta. Fakat işlerin planlandığı gibi gidip gitmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Amazon yetkilileri, yaptıkları nükleer projeler sayesinde 2025 yılında yüzde yüz oranında yenilenebilir enerjiye geçmeyi planladıklarını açıkladı. Ancak çevreciler bu açıklamaya büyük tepki gösteriyor. Çünkü nükleer enerji üretim tesislerinin birçok radyoaktif atığı etrafa saçtığı ve binlerce kilometre karelik alanı tahrip edebilecek güce sahip olduğu söyleniyor.

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