Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
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Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı

ShiftDelete.Net'in sahibi ve YouTuber Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Alkan, hastanede tedavi sürecini atlattığını ve evde karantina sürecinde olduğunu söyledi.

18.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:22
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı

Türkiye'deki koronavirüs salgını 17 Nisan'da açıklanan verilere göre 78 bin 546 kişi de görülürken bin 769 kişi de hayatını kaybetti. Teknoloji içerikli yayın yapan ShiftDelete.Net sitesinin kurucusu ve YouTuber Hakkı Alkan da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

SOĞUK ALGINLIĞINA BAĞLI HASTALIK YAŞADIĞINI DÜŞÜNDÜ

Hakkı Alkan, çektiği YouTube videosunda 6 Nisan'da Show TV televizyon ekibi ile birlikte soğuk havada durduğunu bu nedenle hastalandığını anlattı. Soğuk algınlığına bağlı hastalık yaşadığını düşündüğünü söyleyen Alkan, hastaneye gittiğini ve doktorların önerisi üzerine koronavirüs testi yapıldığını belirtti. Yapılan test sonucu gelene kadar ateşi düşmeyen Alkan, yapılan akciğer testinde görülen buzlanma nedeniyle koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığını anlattı.

TAT VE KOKU DUYUSUNU KAYBETTİ

İlk başlarda ise tat ve koku duyusunu kaybettiğini bu nedenle koronavirüse yakalandığını düşündüğünün de altını çizdi. Bir özel hastanede tedavi gördüğünü anlatan Alkan, yaşadığı tüm süreci, YouTube hesabından takipçileri ile paylaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bir süre hastanede tedavi gören Hakkı Alkan, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

POZİTİF ÇIKTIĞINI INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Yaklaşık bir haftadır koronavirüs testi sonucunu bekleyen Hakkı Alkan, bugün Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandığını duyurdu
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
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