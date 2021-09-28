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Tekne ile kaçarken yakalanan FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tekne ile kaçarken yakalanan FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, dosyası istinafta olan ve meslekten ihraç Astsubay S.G. savcılıktan serbest bırakıldı.

Tekne kaptanı ve organizatör B.G ile organizatör MC.G. isimli şahıslar Adli Kontrol kararı ile serbest bırakılırken, KPSS dosyasından sanık Mustafa Akyıldız, FETÖ-PDY üyeliğinden memurluktan ihraç Rabia Akyıldız, ordudan ihraç ve dosyası istinafta olan Astsubaylar Yusuf Tuna ile Erol Kıraç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Yusuf Tuna'nın eşi Ş.T. ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltı kararı 2 gün daha uzatıldı.

(Bekir Tosun/İHA)

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