: Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü

03.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:09

Gaziantep'te sokak ortasında kocası tarafından darp edilen Büşra Ç. çocuklarını görünce kocasının evinde kalmaya karar verdi.

OLAYIN ARDINDAN İSTANBUL'DAKİ AİLESİNİN YANINA GİTMİŞTİ

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda Büşra Ç. sokak ortasında kocası E.Ç tarafından darp edilmiş, cep telefonu ile görüntülenen olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gitmişti. Olay sonrasında ise ifadesi alınan E.Ç., önce serbest bırakılmış, bir süre sonra tekrar gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

KARAR DEĞİŞTİRDİ

Kocasının tutuklanmasının ardından Büşra Ç. günlerdir uzak kaldığı çocuklarını almak için otobüsle Gaziantep'e geldi. Otogarda polis ekipleri tarafından karşılanan Büşra Ç. daha sonra Merveşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Büşra Ç. burada bekletilirken, polis ekipleri çocukları almak üzere E.Ç'nin evine gitti. 3 çocuk burada babaannesi, amcası ve babasının akrabaları ile sarılıp, vedalaştı. Polis otosuna bindirilen çocuklar, Merveşehir Polis Merkezi'ne getirildi. Günler sonra tekrar çocuklarını gören Büşra Ç. onlarla hasret giderdi. Çocuklarla birlikte gelen babaanne ve amca ile görüşen Büşra Ç. kocasının ailesinin çabası ile karar değiştirdi.

"KOCAMI ÇOK SEVİYORUM"

Kocasından şikayetçi olmadığı yönünde dilekçe veren Büşra Ç. kocasının evinde kalma kararı aldı. Tekrar polis tarafından ifadesi alınan Büşra Ç. İstanbul'a dönmek istemediğini, kocasını çok sevdiğini ve çocukları ile birlikte kocasının evinde kalmak istediğini söylemesi üzerine kocasının ailesi ile görüştü.Gaziantep Adliyesi'ne giderek kocasının serbest bırakılması ve ziyaret için müracaatta bulunacağı belirtilen Büşra Ç.'nin yarın da kocasını cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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