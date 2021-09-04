Tekirdağ'da "Üzüm Çeşit Tanıtımı ve Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi
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Tekirdağ'da "Üzüm Çeşit Tanıtımı ve Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi

Tekirdağ'da 'Üzüm Çeşit Tanıtımı ve Bağ Bozumu' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ üzümünün hasadına başlandı.

Tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ üzümünün hasadına başlandı.

Hasadın başlaması dolayısıyla Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde "Üzüm Çeşit Tanıtımı ve Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Enstitü tarafından geliştirilen 40 üzüm çeşidi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Üzüm suyu, pekmez ve şarap yapımında kullanılan üzümler hasat edildikten sonra işlenmek üzere tesislere gönderilecek.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, programda yaptığı konuşmada, tarımın ülke için önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Eren, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade ederek, "Tarım milli gelire ve istihdama katkı, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılama gibi nedenlerden dolayı vazgeçilmez bir sektördür. Pek çok tarım ürünü yetiştirilen ülkemizde üzüm de önemli bir tarım ürünüdür. Türkiye bağ alanı ve üzüm üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkeler arasındadır." dedi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da Türkiye'nin bağcılıkta önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.

Enstitüsü olarak bağcılığın geliştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kiracı şöyle konuştu:

"İklim ve toprak koşulları bağcılığa son derece uygun ve köklü bir tarihsel geçmişi olan Tekirdağ'da tarım alanlarının yaklaşık yüzde birinde bağcılık yapılmaktadır. İlimizde 35 bin dekar bağ alanı bulunmakta olup yaklaşık yüzde 60 oranında şaraplık, yüzde 40 oranında sofralık üzüm olmak üzere 37 bin 703 ton üzüm üretilmektedir. Sofralık çeşitlerin büyük bölümü yerel pazar ve marketlerde satılmaktadır. Ancak özellikle Şarköy ilçesi bağcıları üzümlerini İstanbul Yaş Meyve Sebze Hali komisyoncuları aracılığıyla satmaktadır."

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde üzüm bağına geçen protokol üyeleri burada üzüm kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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