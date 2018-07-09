Tekirdağ'da Tren Faciasında Bilanço Ağır: 24 Ölü, 318 Yaralı

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin raydan çıkarak 5 vagonunun devrilmesiyle meydana gelen kazada 24 yolcu yaşamını yitirdi, 318 yolcu da yaralandı.

100'ÜN ÜZERİNDE AMBULANS SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 318 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100'ün üzerinde ambulans sevk edildi."

BÖLGEYE ASKERİ HELİKOPTERLER SEVK EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi."

"TRENİN RAYDAN ÇIKMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ"

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması (Trenin raydan çıkması) sonucu kaza meydana gelmiştir" denildi.

"BÖLGEYE ARAÇLAR GİREMİYOR"

Kaza sonrası konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan: "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz."

TRENDE 362 YOLCU VARDI

Sağlık Bakanlığı hava ambulansları da intikal etti. Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, trende 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu açıklandı.

"DEVLETİN İLGİLİ TÜM BİRİMLERİ SEFERBER EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'daki tren kazasının hemen ardından devletin ilgili tüm birimlerinin ve tüm imkanlarının seferber edildiğini açıkladı.

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KIZILAY: KAN İHTİYACI BULUNMUYOR, HASTANELERE GELMEYİN

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, tren faciasının ardından sosyal medyada yayılan kan ihtiyacı haberleriyle ilgili konuştu. Yaralıların sevk edileceği olası hastanelere kan sevkiyatlarının yapıldığını söyleyen Kınık, "Kan ihtiyacı olduğu iddia edilerek hastaneye yönlendirilen vatandaşlarımız, nakledilen hastalarımızın erişimlerinde sıkıntı oluşturuyorlar. Lütfen yetkili kurumlar dinlensin. Kan ihtiyacı bulunmuyor" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ'da 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Başbakanlığın yazısı üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Tekirdağ'da yaşanan tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.