Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yunus E'nin kullandığı 34 GC 7636 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Kavşağı'nda, Erkut K. idaresindeki 34 VL 3370 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet