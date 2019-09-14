14.09.2019 20:04

Tekirdağ'da trafik kazası: 8 Yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden Tunay E. İdaresinde ki 59 RA 921 Plakalı otomobil Büyükyoncalı Mahallesi kavşağından çevreyoluna çıkış yapan Nurdan D. İdaresinde ki 59 AAJ 995 Plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 59 RA 921 Plakalı otomobil sürücüsü aynı aileden Tunay E., Tuğçe E., Sabriye E., Nurdan E., ve 59 AAJ 995 Plakalı otomobil sürücü Nurdan D. ve otomobilde bulunan Büşra E., Rahile K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Sağlık ekipleri tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ambulanslarla Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA