Tekirdağ'da samanlık alev alev yandı
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Tekirdağ'da samanlık alev alev yandı

Tekirdağ'da samanlık alev alev yandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Bülent Topçu'ya(45), ait samanlıkta çıkan yangında 200 bin lira değerinde 2 bin saman balyası küle döndü.

05.09.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:01

Tekirdağ'da samanlık alev alev yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Bülent Topçu'ya(45), ait samanlıkta çıkan yangında 200 bin lira değerinde 2 bin saman balyası küle döndü. Topçu, "Bu yangının farelerin samanlıktaki elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını düşünüyorum. Saman balyaları ile samanlığım yandı" dedi.

Yangın, Malkara'ya 20 kilometre mesafedeki kırsal Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Bülent Topçu, evinin yanında bulunan samanlıktan dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede samanlığı sarınca, Topçu ve komşuları hortumla su sıkarak ve kovalarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan kömür uçaklarından getirilen iş makinelerinin de çalışmasıyla yandaki eve sıçmadan kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre madde değeri 200 bin lira olan 2 bin saman balyası küle döndü.

'YANGIN FARELERİN KABLOLARI KEMİRMESİ SONUCU ÇIKTI'

Ev sahibi Bülent Topçu, samanlıktaki yangının farelerin elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını söyledi. Topçu, "Bugün hiç beklemediğim bir yangın oldu, çok üzgünüm. Bu yıl ne hikmetse buralarda acayip derecede fare bolluğu vardı. Çok fazla fare vardı. Fareler elektrik kablolarını kemirmişler, birden yangın çıktı. Evden dumanları görünce hemen yangına müdahale ettim. Müdahale ederken de hemen itfaiye ekiplerini aradım. Bu yangının farelerin samanlıktaki elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını düşünüyorum. Saman balyaları ile samanlığım yandı" dedi.

Tekirdağ'da samanlık alev alev yandı

Kaynak: DHA

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