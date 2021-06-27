Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı, 13 kişi tedavide (2)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İlk gün Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam,dün Emin Kırcaali, bu sabah Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay'ın ardından öğle saatlerinde de Nurcihan Engin (43) hayatını kaybetti. Engin'in hastaneye dün sabah getirildiği belirtildi. Ölen Nurcihan Engin'in eşinin de hastanede sahte içkiden zehirlenenler arasında tedavi görenler arasında olduğu öğrenildi.

Çorlu'da, sahte içkiden içen 13 kişi hastanede tedavi görüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun