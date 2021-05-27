Tekirdağ'da otomobille servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
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Tekirdağ'da otomobille servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ'da otomobille servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Rasim Sürücü idaresindeki 33 ACK 369 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Kavşağı'nda, Kenan A'nın kullandığı 59 J 4052 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobildeki aynı aileden Rasim, Kemal, Zeynep, Aysima (5), Rukiye ve İlyas Sürücü araçta sıkıştı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy ve Saray'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların bir yakınlarının nikahına katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Jandarma ekipleri minibüs sürücüsü Kenan A'yı ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

Tekirdağ'da otomobille servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobille servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Tekirdağ'da otomobille servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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Tekirdağ'da otomobille servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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