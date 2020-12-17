Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

17.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:04
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.Ç'nin kullandığı 59 LC 551 plakalı otomobil, Camaitik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Hacı Leman Cami yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülasem Yavuz'a (60) çarptı.

Kazada yaralanan ve ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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