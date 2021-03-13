Tekirdağ'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı
13.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:34
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüsle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüsle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Nurettin S'nin kullandığı 41 UT 859 plakalı hafriyat kamyonu ile Nesemi A. idaresindeki 43 UV 861 plakalı yolcu minibüsü, Çukuryurt Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Nesemi A. ve minibüsteki 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan