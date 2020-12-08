Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

08.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:10
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Serhat K'nin kullandığı 22 KC 201 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, Uğur K. yönetimindeki 22 DH 416 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile Uğur K'nin kullandığı otomobilde bulunan Cafer K. yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı Cafer K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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