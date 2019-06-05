Tekirdağ'daki kazadan feci görüntüler! 5 tabut yürek dağladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları yan yan dizilen tabutları görünce gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkiinde meydana gelen kazada67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yasemin Kaynar İbiş ile Melike Sülün, Şaban Sülün, Büşra İbiş ve Şeyma Yavuz olduğu öğrenildi.

Yanan otomobilin tek kapılı olduğu, bu nedenle ölenlerin araçtan çıkamadığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri yan yana dizilen tabutlara konularak morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA