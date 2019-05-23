Gazinoda Yaşanan Vahşet Ormanlık Alandaki Sır Cinayeti Ortaya Çıkardı

Çerkezköy'de Metin Ç, bir gazinoda Dursun Arslan'ı (40) bıçakladı. Talihsiz adam hayatını kaybederken gözaltına alınan canisorgusunda bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti.

ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda Metin Ç.(36), Dursun Arslan'ı (40) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dursun Arslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı Metin Ç., Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Zanlı sorgusunda bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti. Kuşbahçe mevkisinde ormanlık alandaki aramada Fesih Yıldız'ın (50) da cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının alacak verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği öğrenildi.

Olay yerinden fotoğraflar;

Kaynak: AA