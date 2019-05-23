Gazinoda Yaşanan Vahşet Ormanlık Alandaki Sır Cinayeti Ortaya Çıkardı
Çerkezköy'de cani adam, bir gazinoda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 40 yaşındaki adamı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde gözaltına alınan cani, bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti.
Çerkezköy'de Metin Ç, bir gazinoda Dursun Arslan'ı (40) bıçakladı. Talihsiz adam hayatını kaybederken gözaltına alınan canisorgusunda bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti.
ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ
Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda Metin Ç.(36), Dursun Arslan'ı (40) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dursun Arslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayet zanlısı Metin Ç., Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Zanlı sorgusunda bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti. Kuşbahçe mevkisinde ormanlık alandaki aramada Fesih Yıldız'ın (50) da cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan zanlının alacak verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği öğrenildi.
Olay yerinden fotoğraflar;
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dürbünlü buraya abone olmuş her yorumcu 17 yılda nereye geldik diyerek ortalığı karıştıran biri 17 yılda nerelere geldin senin aklın almaz sen bu iktidar dünyanın en iyi işini yapsa alkışlamayayız diyen zihniyetsinizCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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