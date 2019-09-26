Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu

26.09.2019 18:09

Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi. Deprem dolayısıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerini paniğe düşürdü.

NE OLMUŞTU?

İstanbullular 5,8 şiddetinde depremle sallandı. Önceki gün gerçekleşen depremin ardından İstanbul Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,8 Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıkladı.

YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiş, İstanbul'da GSM ve internet şebekelerinde zaman zaman kesintiler yaşanmıştı. 8 vatandaş ise hafif yaralanmıştı.