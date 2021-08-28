Tekirdağ'da 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da 1'i bekçi 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da bir bekçi, "Burada alkol almayın" diye uyardığı gençler tarafından bıçaklandı.

Tekirdağ'da bir bekçi, "Burada alkol almayın" diye uyardığı gençler tarafından bıçaklandı. Olayda 1'i bekçi olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay anları saniye saniye güvenli kameralarına yansıdı.

Olay, Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde devriye atan bekçi ekipleri düğünden çıkan bazı gençleri alkol almamaları yönünde uyardı. R.Y. adlı bekçi bacağından bıçaklanarak yaralandı. E.M. isimli genç de kavgada yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan bekçi R.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.M. adlı gencin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yaralı E.M. dahil T.H., A.A., R.Z., İ.Ç., S.Ş., S.Ş. ve T.Ş. adlı toplam 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Emniyet konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 1'i bekçi 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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