Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi

31 Mart seçimleri öncesi CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Başta Kadıköy, Beyoğlu ve İzmir olmak üzere birçok bölgede tartışmalı isimleri aday gösteren CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gösterdiği aday ise gündeme oturdu.

MEHMET FATİH BUCAK KRİZ ÇIKARDI

Daha önce AK Parti ve MHP'de siyaset yapmaya çalışan ancak başarısız olan ve MHP'den Siverek adaylığını açıkladığı dönemde "Başka partiye oy verecekler mezarını hazırlasın" diyen Mehmet Fatih Bucak'ın CHP'den Siverek adayı olarak gösterilmesi kriz çıkardı.

PORTAKAL SERT ELEŞTİRDİ

Gazeteci Fatih Portakal da bu kararı eleştirerek "Bir yerde Alper Taş'ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak'ı... #CHP'de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın" tweetini attı.

PARTİNİN 2 NUMARASI DURUMU GAZETECİDEN ÖĞRENMİŞ

Portakal'ın bu sözlerine cevap veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Özgür Özel'in kullandığı ifadeler parti içindeki krizleri gözler önüne serdi. Bucak'ın aday gösterilmesine karşı olduğunu belirten Özel'in böylesine önemli bir durum için "Gazeteciden öğrendim" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Pazartesi günü durumu MYK'ya taşıyacağını belirten Özel'in itiraf gibi sözleri partide suların bir türlü durulmayacağının kanıtı gibi.

AYNI KRİZ KADIKÖY'DE DE VAR

Mehmet Fatih Bucak gibi Siverekli olan Şerdil Dara Odabaşı'nın da Kadıköy'den aday gösterilmesi büyük kriz çıkarmıştı. Odabaşı HDP ve PKK lehine yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmiş, parti yönetimi ise seçmenden gelen büyük tepkilere kulağını tıkamıştı.

İşte Odabaşı'nın skandal paylaşımları: