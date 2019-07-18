Tek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da görüntülendi
22 gün önce tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti Bodrum'da el ele görüntülendi.
47 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016 yılından bu yana aşk yaşadığı 27 yaşındaki Feyza Aktan'la 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ancak evlilikleri yolunda gitmeyen çift, 26 Haziran'da tek celsede boşandı.
TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI
Geçtiğimiz ay 15 aylık evlilikleri tek celsede bitiren çif, çocukları Kuzey için ortak velayet talebinde bulundu. Her fırsatta çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Aktan, boşanma sonrası sosyal medyadaki Feyza Aktan Deniz olan soyadını Aktan olarak güncellemişti.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Tüm bu gelişmelerin ardından dün herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum-Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. 2. Sayfa'ya gönderilen bu fotoğraf sonrası çiften henüz bir açıklama gelmedi.
YORUMLAR (15)
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Nehaber Huri nasılsın. Pek yorum yapmıyorsun eskisi gibi :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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BAZI ERKEKLER YANLARINDA AKSESUAR OLARAK KADIN TAŞIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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simarik sosyetik özentisi kiroCevap Yaz Yayından Kaldır
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DEMEK KI TEKRAR DENIYORLAR- HAYIRLISICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hayat bu kadar basıt. . . evlen bosan cocuk yap . . . cocuga tranva yasat cocuk uzerınden kendıne nafaka bagla ey masallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bunlara boşanmak daha cazip gelıyor olsa gerekCevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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Bana , bu işte bir katakulli var gibi geldi ! Bir dümen mi çeviriyorlar dersiniz ? Sonuç , tamamen duygusal . . . Paradır, para . . . .Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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aşk bunların ki gerçek aşk. . . . . . .Cevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
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heyecan arıyor gençler :) midesiz yaratıklarCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Evlik heycan vermiyor demekki. Bir fantaxi meselesi saygi duymak lazimCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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