Tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'ne gelen Bahçeli'den "Görevimin başındayım" pozu

14.10.2019 13:40

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Merkez binasına geldi. Mesaiye başlayan Bahçeli'nin hastalık sonrası sakal bırakması dikkat çekti. Bıraktığı sakalıyla dikkat çeken Bahçeli, daha sonra makamından fotoğraf paylaştı.

23 Eylül'den bu yana üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezine geldi. Bahçeli'yi bina girişinde çok sayıda partili karşıladı. Parti genel merkezinin önünde dev Türk bayrağı açan ülkücüler, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' şeklinde slogan attı. Binaya girdikten sonra içerideki balkondan partilileri selamlayan Bahçeli, daha sonra alkışlar eşliğinde makam odasına geçti.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM POZU"

Genel Merkez binasındaki makamında mesaiye başlayan Bahçeli daha sonra makamından fotoğraf paylaşarak,m "Görevimin başındayım." mesajı verdi.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.