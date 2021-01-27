TED Başkanı Pehlivanoğlu: Öğretmenlerimizi aşılayalım, okulları eğitime açalım
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TED Başkanı Pehlivanoğlu: Öğretmenlerimizi aşılayalım, okulları eğitime açalım

27.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:33
TED Başkanı Pehlivanoğlu: Öğretmenlerimizi aşılayalım, okulları eğitime açalım

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, aşılama stratejisinde öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Öğretmenlerimizi aşılayalım. Okulları ve yükseköğretimleri yüz yüze eğitime açalım" dedi.

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, aşılama stratejisinde öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Öğretmenlerimizi aşılayalım. Okulları ve yükseköğretimleri yüz yüze eğitime açalım" dedi.

TED, koronavirüs nedeniyle yaşanan eğitim kayıplarına dikkat çekmek amacıyla 'Geleceğimiz Tehdit Altında Okula Dönmek Zorundayız' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya ile salgının sağlık kadar eğitim alanını da etkilediğine dikkat çekildi. Özellikle dezavantajlı bölgelerde ve yaş gruplarında eğitim kayıpları yaşadığı uyarısı yapıldı.

'EKRANA BAĞIMLILIK YÜZDE YÜZ ARTTI'TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, pandemi sürecinde eğitim noktasında tüm dünyada öğrenme krizinin ortaya çıktığını söyledi. Pehlivanoğlu, bugün gelinen noktada şu anda öğrenme yoksulluğunun gündemde olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler'in raporunda bu öğrenme yoksulluğunun Türkiye'de yüzde 21,7 olduğu, bunun bir süre daha okullar açılmazsa, yüzde 10 daha artacağı söyleniyor. Biz daha önce ebeveynler, çocuklarımızı ekrandan kurtarmaya çalıştık. Şimdi kendimizi kurtarmak için çocuklarımızı ekrana bağlamaya çalıştık. Ekran bağımlılık oranları, uluslararası araştırmalara göre minimum yüzde 100 arttı. Bu gelecek nesil için büyük bir risk oluşturmaktadır" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIZI ÖĞRETMENLERİMİZ İLE BULUŞTURALIM'

Pehlivanoğlu, aşılama stratejisinde ikinci grubun birinci sırasında öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini kaydederek, "Öğretmenlerimizi aşılayalım. Okulları ve yükseköğretimleri yüz yüze eğitime açalım. Örneğin, Ankara'dan aldığımız karar ile bütün okulları kapatmamalıyız. Eğer köylerde Covid-19 yoksa zaten dezavantajlı olan bu çocuklarımızı öğretmenlerimiz ile orada buluşturmalıyız. Eğer bir ilçede Covid-19 belli bir rakamın altındaysa, çocuklarımızı eğitimden yoksun bırakmamalıyız. Türk Eğitim Derneği olarak 'bugüne kadar yapılanlar yanlıştı' diye bir yaklaşımımız yok, bu bir tercih meselesi. Hatırlatmak istediğimiz bir şey var; hayatta sıfır risk yoktur, doğru tedbirler vardır" dedi.

TED Başkanı Pehlivanoğlu: Öğretmenlerimizi aşılayalım, okulları eğitime açalım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ

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