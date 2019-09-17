Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası

17.09.2019 15:04

Samsun'da 23 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

BEBEK DÜNYAYA GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.T. adlı kız hamile kalıp bebek dünyaya getirince kendisine tanıdıkları H.H.'nin (56) tecavüz ettiğini iddia etti.

İFTİRA ATILDIĞINI SAVUNDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. -

Kaynak: İHA