Teç-Sen Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenledi

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Banaz Temsilciği tarafından engellilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Gürlek köyündeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte engellilerin iş hayatında ve gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunlar, son dönemde yapılan yasal düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

TEÇ-SEN Uşak Şube Başkanı Emir Savaş, yaptığı konuşmada engellilerin yaşamsal sorunlarının çözümü için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü söyledi.

TEÇ-SEN Banaz Temsilcisi Derya Yılmaz ise en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, engellilerin sorunlarının sevgiyle çözüleceğini belirtti.

Müzik öğretmeni Cihangir Efe ve İlçe Milli Eğitim Personeli Selçuk Karakaya'nın ezgileriyle renk kattığı programda engelliler hoşça vakit geçirdi.