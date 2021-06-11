TDP Sivas İl Başkanlığı ataması gerçekleşti

Sivas'ta Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl başkanlığı görevine Serkan Erdem atandı.

Sivas'ta Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl başkanlığı görevine Serkan Erdem atandı.

Sivas'ta Türkiye Değişim Partisi atama töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe ve partililer katıldı. TDP İl Başkanlığı görevine Serkan Erdem atandı. Başkan Erdem'e yetki belgesini bizzat (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe taktim etti. Başkan Serkan Erdem, atamanın ardından yaptığı açıklamada yurttaşları birleşime davet ettiklerini belirterek, "Türkiye Değişim Partisi çiftçidir, esnaftır, işçidir, emeklilikte yaşa takılanlardır, öğrencidir, işsizdir, anadır, babadır, evlattır. Türkiye Değişim Partisi git gide kutuplaştırılan yurttaşımızın birleştirici unsurudur. Her bir yurttaşımızı bu birleşime davet ediyoruz. Bizim Gücümüz bu ülkeye ve bu millete olan inancımız ve sadakatimizdir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı