TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz reaksiyon hareketi değiliz, biz çözüm ve aksiyon hareketiyiz"
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz reaksiyon hareketi değiliz, biz çözüm ve aksiyon hareketiyiz"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Biz reaksiyon hareketi değiliz, biz çözüm ve aksiyon hareketiyiz'
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, reaksiyon değil, çözüm ve aksiyon hareketi olduklarını belirtti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, reaksiyon değil, çözüm ve aksiyon hareketi olduklarını belirtti.

Sarıgül, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TDP'nin samimi duruşu, vizyonu, planlaması ve donanımlı kadrolarıyla ülkesi için her zaman çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Büyük mücadeleler vererek bugünlere geldiklerini ifade eden Sarıgül, "Tehlike görünce kaçmadan, yan gelip yatmadan, kimseye kötü söz etmeden, tehditlere de boyun eğmeden, bileğimizin hakkıyla geldik. Çok yakında yüz binlerce yurttaşımızı değişim kapısında bekliyoruz, o kapıdan birlikte girecek ve güçlü Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz çünkü biz TDP'yiz." diye konuştu.

Sarıgül, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü esas aldıklarını belirterek, "Gerisi teferruattır. Devletimizin çıkarları, her şeyin üzerindendir. Bizim partimiz gençlerin rol modelidir çünkü biz gençlerin beklediği yenilikçi, reformlara açık, bilimi ve teknolojiyi takip eden, kültür ve sanatsız hareket etmeyen, engin görüşlü, herkesi kucaklayan, değişime açık bir partiyiz." dedi.

Millete verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Sarıgül, "Çizgimiz, üslubumuz, güler yüzlü olmalıdır. Kişisel polemiklerden uzak duracağız, krizlerden güçlü çıkacağız. Soğukkanlılıkla, ufuk açacağız, insanımıza yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, suçun imtiyazının olmayacağını, kimseye imtiyaz tanımadan herkese yargı önünde eşit davranacaklarını belirterek, "Demokrasi, hukukun üstünlüğü demektir. Hukukun üstünlüğü, herkes, hakkından emin demektir. Yasama- yargı- yürütme, medya bağımsız olmalıdır. İnancını kaybeden toplum veya kişi her şeyini kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhalefet değil alternatif olduklarını" ifade eden Sarıgül, "Biz reaksiyon hareketi değiliz, biz çözüm ve aksiyon hareketiyiz. Polemikle, lafla, atışmayla işimiz yok. Bizim işimiz çare bulmak. Sen ben kavgasında, sağ sol kavgasında işimiz yok. Bizim işimiz, 83 milyona mutlu bir Türkiye yaratmak. Biz bugünkü siyasetin figüranı değiliz, biz ezilen halkın, sesiyiz, yoksul vatandaşın kalesiyiz. Biz bu düzenin partisi değiliz, halkın bizatihi kendisiyiz." diye konuştu.

Sarıgül, ekonominin kötü olduğunu, memleketin alın terinin, şahıslara kurban edildiğini, devletin saygınlığının yok olduğunu öne sürerek, "Sokakta, köy köy ve kasaba kasaba milletin derdine çare olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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