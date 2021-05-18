TDP Genel Başkanı Sarıgül: "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım" "Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir" "Çare Değişim'de" ANKARA - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım. Bandırma Vapuru önünde Ata'nın manevi huzurunda tekrar söz vereceğim.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım"

"Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir"

"Çare Değişim'de"

ANKARA - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım. Bandırma Vapuru önünde Ata'nın manevi huzurunda tekrar söz vereceğim. Bu aziz milleti özgür günlere ulaştırıncaya kadar, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, "Pandemiyi atlatmamızın koşulu; iktidarın tamamen şeffaf, gerçekçi bir şekilde aşılama sürecini bütün ulusumuzla paylaşmalıdır. Birçok Avrupa ülkesi aşılama işlemini bitirdi ya da yüzde 80'ini tamamladı. Ülkemizde ne kadar aşı vardır? Ne kadar süre içerisinde aşılanma bitirmesi hedeflenmelidir? Aşı alımında ekonomik zorluklar var mıdır? Şayet böyle zorluklar varsa ulus olarak bir araya gelip büyük bir dayanışma kampanyasıyla 150 milyon aşıyı ulusumuz alacak güce sahiptir. Bu süreç, açık ve net olmazsa, süreci atlatmak zor gözüküyor. Çözüm; bütün yurttaşlarımızın süratle aşılanmasıdır. AK Parti iktidarını bu konuda daha şeffaf olmaya, açık olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir"

Türkiye Milletvekilliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "Türkiye Milletvekilliği son derece önemlidir, ülkemizdeki bütün siyasi partiler bir araya gelerek, Türkiye Milletvekilliği konusunda bütün düşüncelerin parlamentoda temsil edilmesi, teşkilatlara daha fazla yer açılması, demokraside hiçbir oyun hiçbir görüşün parlamento dışında kalmaması açısından TDP olarak Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz. Helallik, inançlarımıza göre önemlidir ama bir siyasi kullandığı zaman haklı olarak farklı yerlere çekilebiliyor. Biz TDP olarak, iktidar hata yapsın da bunun üzerine dünya kuralım mantığında değiliz. Ancak AK Parti iktidarı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kiracılarından pandemi süresi içerisinde kira almamalıdır, kısa çalışma ödeneği pandemi süresi içerisinde mutlaka devam ettirilmelidir. Sağlık çalışanlarının ekonomik beklentisi mutlaka yerine getirilmelidir. Bunların yapılmasını beklemekteyiz" diye konuştu.

"Çare Değişim'de"

Türk siyaseti için taze bir kan gerektiğini belirten Sarıgül, "İşte Atatürk'ün dediği gibi 'Bu ahval ve şerait içinde dahi' vazifemiz, çare bulmaktır. Çare yeni projelerdir. Ülkemizin sorunlarına çözüm için bizde çare var. Çare, taze kan, enerji dolu yeni kadrolardır, bizde var. Çare Değişim'de. Halkımız da bunu gördü ve anketleri lütfen iyi takip edin. 4 buçuk aylık bir parti olarak, yıllanmış partilerin hepsinin üstünde görünüyoruz. İnşallah kurultayımızı temmuz ayında yaptıktan sonra ülkenin umutla, özlemle, güvenle beklenen partisi biz olacağız" açıklamasında bulundu.

"19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da olacağını söyleyen TDP Genel Başkanı Sarıgül şunları kaydetti:

"Biz Türkiye Değişim Partisi olarak, Atatürk'ü sadece anmakla yetinemeyiz. Biz Ata'mızın ilkelerini her zaman savunmaya korumaya devam edeceğiz. Yarın 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağım. Bandırma Vapuru önünde Ata'nın manevi huzurunda tekrar söz vereceğim. Bu aziz milleti özgür günlere ulaştırıncaya kadar, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Gençlerimizi, kendi topraklarında taçlandıracağız. Hiçbir genç gözünü yurt dışına dikmeyecek. Beyin göçünü mutlaka önleyecek, üniversite gençliğini kredi borcu ayıbından kurtaracağız.

TDP olarak, Türkiye'ye tam adaleti, eşitliği, kardeşliği biz getireceğiz. Bu 19 Mayıs şahit olsun ki, keskin kutuplaşmayı ortadan kaldıracağız. El ele, omuz omuza, her 19 Mayıs'ta özgürlük türküleri söyleyecek, birlikte halaylar çekeceğiz. İstikbalimiz, yarınlarımız sevgili gençlerimizin bayramını Samsun'da kutlayacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Aslan