TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu deniz eğitimleri icra etti
Deniz eğitimine ait fotoğraflar TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu deniz eğitimleri icra ettiMilli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz...
29.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:03
Deniz eğitimine ait fotoğraflar TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu deniz eğitimleri icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.
Kaynak: AA