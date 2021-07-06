TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu toplandı
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu toplandı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu toplandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu toplandı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu başkan Yunus Kılıç başkanlığından Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nun çıktığını hatırlatan Kılıç, kanunun bir çok konuya cevap veremediğini ifade etti. Kılıç, "Kanunlar toplumun ihtiyaçlarına yeniden konuşulabilir, güncellenebilir, toplumun ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilir. Kanun teklifini incelediğimizde gördüm, sivil toplum kuruluşlarının, bu konuda duyarlı olan kesimin ve toplumun genel kanaatini yansıtacak bir kanun teklifiyle karşınızda olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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