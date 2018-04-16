TBMM Parlamenterler Futbol Takımı Kenya'da

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Kenya Meclis Futbol Takımı ile yarın yapacağı "dostluk maçı" öncesinde Kenya'daki Türk vatandaşları ve Kenyalı parlamenterlerle resepsiyonda bir araya geldi.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ev sahipliğinde başkent Nairobi'deki Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, TBMM Parlamenterler Spor Kulubü Başkan Yardımcısı ve eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan ile beraberindeki Türk milletvekilleri, Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan Keynan ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Türkiye ile Kenya arasındaki ikili ilişkilerin 50. yıl dönümü vesilesiyle ülkede bulunduklarını belirterek, "Amacımız iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda daha da artırmak. 20 milletvekili arkadaşımızla beraber yüksek bir katılımla geldik. Kenyalılar da biz de ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Siyasetin yanında dostluğunda da beraber yürümesi için böyle bir spor faaliyeti düzenlendi." diye konuştu.

Kenya'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yapılanmaya da değinen Aslan, ülkedeki FETÖ'ye ait okulların kapatılmasına yönelik Kenya makamlarına bazı taleplerin iletildiğini ifade etti.

Aslan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle FETÖ meselesinin de kendiliğinden çözüleceğine inandığını bildirdi.

Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan Keynan da iki ülke arasındaki dostluk grubunun 2009'da kurulduğunu anımsatarak, "Milletvekilleri halkın temsilcileridir. Bu nedenle Türk ve Kenyalı milletvekilleri dostluk maçı vesilesiyle bir araya gelerek ekonomiden siyasete birçok farklı konuda yüz yüze görüş alışverişinde bulunabilecekler, halkın isteklerine cevap verebilecekler." dedi.

İki ülkenin parlamenter futbol takımları yarın karşılaşacak

TBMM Parlamenterler Futbol Takımının, Kenya Meclis Futbol Takımı ile yapacağı maç yarın sabah başkent Nairobi'deki Parklands Spor Kulübünün sahasında oynanılacak.

İki ülke milletvekilleri arasında ilk defa oynanacak maçta, kazanan takıma temsili olarak Dostluk Kupası verilecek.

TBMM Parlamenter Futbol Takımı, geçen ay Azerbaycan Milli Meclisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu ülkede düzenlenen uluslararası futbol turnuvasına da katılmıştı. Turnuvada, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanısıra Polonya, Letonya ve Ukrayna parlamentolarının futbol takımları da yer almıştı.