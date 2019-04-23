TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün Huzuruna Çıktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM BAŞKANI MOZOLEYE ÇELENK KOYDU

Mustafa Şentop Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ, AKŞENER, BAKANLAR VE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, ANTIKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada Antıkabir özel defterini imzaladı. Şentop mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde milli mücadelemizin büyük komutanı, ilk cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin huzurundayız. İlk Başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümesi konusunda iradesi katidir. Milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclis'imizin tarihi manasına vakıfız. Ve bunun onurunu yaşamaktayız.

TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu vesileyle zatıalinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun"

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DA ÖĞRENCİLERLE ANITKABİR'E GİTTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beraberinde çocuklardan oluşan bir heyetle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yanında iki öğrenci ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşundu bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: AA