TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Meclis'in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla TBMM Tören Alanı'nda havai fişek, ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi. HAVAİ FİŞEK VE LAZER GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ 81 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Gün boyu yapılan etkinliklerin ardından saat 21.00'de TBMM'nin bahçesinde havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi. Aynı anda vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış yaparken, polis araçları siren çaldı, TBMM bahçesinde ise lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı. Ankara'nın simgelerinden olan Atakule'den şehrin muhteşem manzarası ise fotoğraf karelerine yansıdı.