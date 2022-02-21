TBMM KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu kadın üst yöneticilerle bir araya geldi

TBMM Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, "2023'te kadın istihdam oranının yüzde 39'a, iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5'e, kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranının yüzde 20'ye, işveren olarak çalışanlar içinde kadın oranının yüzde 10'a yükseltilmesi, kadın istihdamı ve girişimciliğine ilişkin temel hedeflerdir." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan "Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu", Darülaceze'de düzenlenen toplantıda özel sektör temsilcileri ve kadın üst yöneticilerle bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, toplumsal kalkınmanın temel maksadının, toplumun her bir ferdine sağlıklı ve müreffeh bir yaşam sağlamak olduğunu, odağında insanın yer aldığını söyledi.

Sürdürülebilir kalkınmayla birlikte yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması için toplumun tüm kesimlerinin üretime katılması ve refah artışından yararlanmasının elzem olduğunu ifade eden Atabek, kadını kalkınmada aktif bir aktör olarak politika ve uygulamalarla destekleyen ülkelerde sosyoekonomik gelişim daha sağlıklı ve güçlü şekilde gerçekleşirken bu perspektiften uzaklaşan ülkelerde bu gelişimin ötelendiğini, kadın-erkek eşitsizliğinin derinleştiğini belirtti.

Alınan tedbirler ve özel uygulamalarla kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamada önemli bir sac ayağı olan kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda Türkiye'de önemli gelişmeler sağlandığını aktaran Atabek, şöyle devam etti:

"Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranı, yönetici kadın oranı gibi alanlarda artışlar, kayda değer ve önemli gelişmelerdir. Güçlü kadın, güçlü toplum perspektifinde arzulanan hedeflere ulaşılması ve büyük bir kalkınma ivmesinin yakalanması açısından 'On Birinci Kalkınma Planı'nda kadınlara yönelik önemli hedefler belirlenmiştir. 2023'te kadın istihdam oranının yüzde 39'a, iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5'e, kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranının yüzde 20'ye, işveren olarak çalışanlar içinde kadın oranının yüzde 10'a yükseltilmesi, kadın istihdamı ve girişimciliğine ilişkin temel hedeflerdir. Bütün bu olumlu politika tedbirlerine rağmen, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması noktasında önemli yapısal eksiklikler de söz konusudur. Kadınların istihdama, siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımlarının yeterince yüksek olmaması bu durumun en net göstergelerinden biridir. Ülkemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen vizyonuyla nüfusun büyük bir bölümünü üretim sürecine katmak durumundadır. Kadınların iş gücüne katılımının artması ve desteklenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeğinin görünür ve değerli kılınması, bu ulusal hedefin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayacaktır. Bu hedeflere ulaşılmasında özel sektör kilit bir rol oynamaktadır. "

"Üst düzey yönetici kadınlarla dayanışma ile hareket edeceğiz"

Komisyon olarak kadınların istihdamdaki payını ve kadın girişimciliğini genel olarak artırmanın yanı sıra fikirleri ve vizyonları ile ortak toplumsal aklın simgesi olan değerli kadınların üst düzey yönetici oranlarındaki artışını da önemsediğini dile getiren Atabek, üst düzey yönetici kadınlarla güçlü bir diyalog ve dayanışma ile hareket edeceklerini kaydetti.

Kadınların kendi işlerini kurarak ya da şirketlerde yönetici olarak istihdam eden konumda olmasının kadın istihdamının önündeki engellerin daha hızlı ve etkili şekilde aşılmasını sağlayacağına dikkati çeken Atabek, "Kadın işveren ya da yöneticinin, kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorluklarla mücadelede hassasiyetle hareket ettiğine, bu hassasiyetin, kurumsal ve köklü firmalarda daha üst düzeyde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla iş dünyamızın değerli kadın yöneticileri ile bugün burada bir aradayız. İş dünyamızın üst düzey kadın yöneticileri ile tertiplenen toplantımızın değerli görüş ve katkılarınızla verimli ve faydalı geçeceğine inanmaktayız." ifadesini kullandı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin de katıldığı toplantıda, Darülaceze'de hayata geçirilen projelere ilişkin hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.