TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in amca acısı
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TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in amca acısı

06.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 01:03
TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in amca acısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in amcası Halaf Şahin vefat etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in amcası Halaf Şahin vefat etti.

Uzun süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle evinde tedavi gören Halaf Şahin (88) dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in amcası ve Şair Ahmet Şahin'in kardeşi olan Halaf Şahin, Nizip Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Nizip Asri Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çevre ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri vatandaşlar ve aile fertleri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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