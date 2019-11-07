TBMM'de yeni dönemin ilk mesaisi yoğun geçti! Rakamlarla Meclis performansı

07.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:24

Yeni yasama yılı 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. Meclis'in açılış töreninde darbe girişimi lanetlenirken, yeni anayasa vurgusu yapılmıştı. Bugüne kadar ise Meclis'te yoğun mesai yapıldı. Milletvekilleri tarafından 2 bin 332 kanun teklifi verildi. Toplam 20 bin 763 sayfa tutanak tutuldu. 117 birleşimde 452 oturum yapıldı.

TBMM PERFORMANSI

Gazeteci Yurdagül Şimşek'in paylaştığı TBMM performansı şu şekilde: Milletvekilleri tarafından 2 bin 332 kanun teklifi verildi. Genel Kurul gündemine giren 123 Kanun Teklifinden 46'sı kanunlaştı 1'i de İçtüzük değişikliği oldu. 2 bin 209 Kanun Teklifi ilgili komisyonlarda bekliyor.

KAÇ TANE SORU ÖNERGESİ CEVAPLANDIRILDI?

Değişik konularda 48 TBMM Kararı alındı. 20 bin 76 soru önergesinden 8 bin 320'icevaplandırıldı. 2 bin 56 Meclis Araştırması Önergesinden 2 bin 1 önerge gündemde. 45 Araştırma önergesi görüşülerek 6 Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 10 Genel Görüşme önergesi gündemde bekliyor.

KAÇ SAYFA TUTANAK TUTULDU?

TBMM Genel Kurulunda 117 birleşimde 452 oturum yapıldı, 789 saat 41 dakika çalışıldı toplam 33 bin 469 sayfa tutanak tutuldu. İhtisas Komisyonları ve Meclis Araştırması Komisyonlarında 1.015 saat 46 dakika çalışıldı toplam 20 bin 763 sayfa tutanak tutuldu.

BÜTÇE TEKLİFİ NE KADAR?

TBMM'nin 2020 yılı bütçe teklifi 1 milyar 747 milyon 789 bin lira. 2020 bütçe teklifinin yaklaşık yüzde 89'u cari giderlerden, yüzde 11'i ise yatırım giderlerinden oluşmakta. TBMM'ye bağlı olan Kamu Denetçiliği Kurumuna hazine yardımı olarak 35 milyon 408 bin TL pay ayrıldı.