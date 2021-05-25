TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı

TBMM Genel Kurulu Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesinin belirlenmesi için seçim yapılması Oylamanın yapılması Seçilen HSK üyelerinin açıklanması TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin,...