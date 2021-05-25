TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı
TBMM Genel Kurulu Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesinin belirlenmesi için seçim yapılması Oylamanın yapılması Seçilen HSK üyelerinin açıklanması TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin,...
TBMM Genel Kurulu
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesinin belirlenmesi için seçim yapılması
Oylamanın yapılması
Seçilen HSK üyelerinin açıklanması TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı