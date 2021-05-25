TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı
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TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesinin belirlenmesi için seçim yapılması Oylamanın yapılması Seçilen HSK üyelerinin açıklanması TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin,...

TBMM Genel Kurulu

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesinin belirlenmesi için seçim yapılması

Oylamanın yapılması

Seçilen HSK üyelerinin açıklanması TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.

TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı
TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı
TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı
TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı
TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti
Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti
TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel,...
TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel,...
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
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TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapıldı - Haberler
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