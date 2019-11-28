TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi

28.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:04

HDP'nin de aralarında bulunduğu CHP, İYİ Parti ve AK Partili vekiller aynı konuda 4 ayrı önerge verdi ve tümü birlikte oylanıp kabul edildi. Böylelikle bu madde teklif dışına çıktı, İçişleri Bakanına da bu konuda yetki verilmedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın TBMM'deki konuşmasında, 1. sınıf mülki idare amiri olabilmek için 14'e yakın üstün nitelik gerektiğini belirterek ''15 yıl bekleyeceksiniz ama birinci sınıf statüsünden mülki idare amirliği kaybederken bakanının iki dudağı arasında âdeta 'boş ol' der gibi 'Seni bu görevden aldım' diyeceksiniz. Belli ki tek adam idaresini çok sevdiniz" dedi.

"TEKLİF METNİNDEN ÇIKARILMASI UYGUN"

İYİ Partili Ayhan Eren ise birinci sınıf mülki idare amirliğine geçişte sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bu kanun teklifinin birinci maddesinin teklif metninden çıkarılması uygun. Zira bir insanın geleceği sadece bir bakanın iki dudağı arasına hapsedilmemelidir" açıklaması yaptı.