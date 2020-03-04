TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi

04.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:24

TBMM'de CHP'nin İdlib önergesi görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Meclis'te CHP'li Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından tansiyon yükseldi. Özkoç, konuşmasına devam ederken AK Partili milletvekillerinin tepkilerinin ardından oturuma ara verildi. Oturuma ara verildiği sırada AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmalar arbedeye dönüştü.

ÖZKOÇ'UN SÖZLERİ KAVGA ÇIKARDI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Özkoç, Erdoğan için hakaret içeren ifadeler kullandı.

MECLİS'TE BÜYÜK GERGİNLİK

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.





O anlardan kareler;

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İdlib önergesi görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası AK Partili vekiller kürsüye yürüyünce bir anda ortalık karıştı. AK Partili ve CHP'li vekillerin tekme tokat birbirine girmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.

"HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

Öte yandan, Meclis'teki olayla ilgili Kanal 24'e açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'de milletimizin kararlı duruşu, milli birlik ve beraberlik noktasında gösterdiğimiz hassasiyet demek ki beyefendiyi rahatsız etmiş. Böyle birkaç tane kendini bilmezin kalkıp ağır sözler söylemesi verdiğimiz bu istiklal mücadelesinde bize asla geri adım attırmayacaktır. Esed rejiminin ekmeğine yağ sürmek isteyenlerin de hevesleri kursaklarında kalacaktır" diye konuştu.

MAHİR ÜNAL: HEM MİLLET ÖNÜNDE, HEM HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Meclis'te çıkan kavgayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ünal, "Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz" dedi.

"ÖZKOÇ'A MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT AÇACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamaları siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu düzeydeki açıklamalar sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik değil, cumhurbaşkanlığı makamını da itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalardır. CHP'nin yürüttüğü siyaset tarzı artık meşru bir siyaset anlayışından fazlasıyla uzaklaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, Türk Ceza Kanununda özel olarak himaye edilmektedir. TCK'da hakaret suçu normalde 125. maddede düzenlenmiştir ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçu devlet ve millet aleyhine işlenen suçlar bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalarla ilgili olarak soruşturma yapılıp dava açılması halinde ilgili kişiler TCK 299. maddesine göre yargılanacaktır. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız, Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN İLK AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Şentop: "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır."

"MAYIN EŞEKLİĞİNİ YAPMAKTADIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır" dedi.

Haber Videosu