TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı

03.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:17

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşi polis memuru Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşi polis memuru Sema Şeker'in cenaze törenine katıldı.

Ankara Karşıyaka mezarlığında öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Sema Şeker, evli ve bir çocuk annesiydi. Evindeki rahatsızlanan ve ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Şeker, Salı günü öğleden sonra hayatını kaybetti. Mustafa Şentop'un koruma kadrosunda yer al alan Yunus Şeker'in eşi, rahmetli Sema Şeker de eşi gibi polis memuruydu. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Şentop, merhumenin eşi Yunus Şeker ve babası Fahri Çakmak'a baş sağlığı ve sabır diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker'in eşinin cenaze törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENGİN YAĞCI

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