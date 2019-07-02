TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi.

Rusya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında temaslarına devam eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüştü. Heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Şentop ve Matviyenko daha sonra basının karşısına çıktı. Basın toplantısında yaptığı konuşmada ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Şentop, iki ülkenin liderlerinin başlattığı sürecin parlamentolar arası ilişkilerin de geliştirilmesiyle devam ettiğini vurguladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA