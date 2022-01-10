TBMM Başkanı Şentop'tan, Irak mevkidaşına tebrik telefonu - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Irak mevkidaşına tebrik telefonu

TBMM Başkanı Şentop'tan, Irak mevkidaşına tebrik telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Şentop'tan, Irak mevkidaşına tebrik telefonuTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi, tekrar aynı göreve seçilmesinden dolayı telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Irak mevkidaşına tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi, tekrar aynı göreve seçilmesinden dolayı telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Şentop görüşmede, Irak Temsilciler Meclisi'ne bu dönem tekrar seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM adına da tebriklerini iletti. Şentop, Irak'ın kalıcı güvenlik ve istikrara kavuşturulmasında Irak Temsilciler Meclisi'ne büyük görevler düştüğünü belirterek, iki ülke arasında stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesinde de parlamentolar arasındaki yakın iş birliği ve istişarenin kritik rolü olacağına işaret etti. Şentop, Irak'ta seçimler sonrasında başlayan yeni dönemde parlamentolar arası temasların hem Türkiye, hem de Irak için somut kazanımlar getirmesini ifade ederken, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Türkmenlerin de diğer toplum kesimleri gibi Irak siyasetinde adil temsiline yönelik desteğin devamına yönelik temennisini dile getirdi.Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi de iyi dilekleri ve desteğinden dolayı teşekkürlerini iletirken, beraber çalışarak iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileri seviyeye getirebileceklerine dikkat çekti. Halbusi, kendisinin Türkmenler dahil olmak üzere Irak'ın tüm bileşenlerini temsil edeceğini vurgulayarak, iki parlamento başkanı olarak birlikte daha iyi bir gelecek için çalışma yapabileceklerini söyledi. Halbusi, TBMM'deki milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Irak'a desteğinden dolayı teşekkürlerini iletmesini istedi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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