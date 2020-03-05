: TBMM Başkanı Şentop: "Hakaret etmek, fikir ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir"

05.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:22

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

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