TBMM Başkanı Şentop: "Hakaret etmek, fikir ifade hürriyeti kapsamında bir iş değildir"
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
05.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:22
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: AA