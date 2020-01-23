: TBMM Başkanı Şentop, Davutoğlu'nun, "Kendi dokunulmazlığımı kaldırdım" sözlerine yanıt verdi

23.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:26

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun '2018 yılında Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili' açıklamalarına cevap verdi.

"ONA AİT BİR DOSYA YOK"

Şentop, "Dokunulmazlığın kaldırılması, sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dolayısıyla bir dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan, soruşturma, kovuşturması olan AK Partili 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu" değerlendirmesinde bulundu.

"POLEMİKLERE GİRMİYORUM"

Şentop, Meclis'e gelişinde gazetecilerin "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, siyasi polemiklere girmediğini söyledi.

Sadece bilgilendirme yapmak istediğini belirten Şentop, o dönem hem Anayasa Komisyonu başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden müteşekkil karma komisyon başkanı olduğuna işaret etti.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Karar gazetesine verdiği söyleşide şunları söylemişti:

Dokunulmazlıkların kalkması sürecinde ise; kamu düzenini yok eden 6-8 Ekim'de olduğu gibi ve en çok da bölgedeki Kürt vatandaşlarımızın haklarını ihlal eden çukur barikatlara karşı bir terörle mücadele yürütüyorduk. O zaman çıkıp açık şekilde kendim için kaldırmadığım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldırmam dedim ve dokunulmazlıkların bütün siyasilere teşmil edilebilecek şekilde genişletilmesini sağladım. Yani kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda.

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