TBMM Başkanı Şentop, "Açlık Grevinde Olan Leyla Güven'i Ziyaret Etmeli" Çağrısına Yanıt Verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP' Van Milletvekili Tayip Temel'in "Leyla Güven'i ziyaret edip talebini dinlemeli" çağrısına, "Sayın Güven'in açlık grevi kendi kişisel durumu ya da cezaevi şartlarıyla ilgili değil. Bu ziyaret konusunu doğru bulmayacağımı ifade edeyim" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' adlı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açlık grevinin 172'nci gününde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e ilişkin konuşan Şentop, "Uzun bir süreç onu hep beraber takip ediyoruz. Leyla Güven 24 Haziranda milletvekili seçildi. O zaman cezaevindeydi. Cezaevindeydi tutuksuz yargılama karar verildi. Orada başlamış olan bir açlık grevi var" dedi.

"ONUN TALEBİ TERÖRİST BAŞININ İMRALI'DAKİ DURUMUYLA İLGİLİ"

Şentop, Çelik'in "Açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven ile ilgili Tayip Temel'den bir açıklama geldi size. Ziyaret etmeniz yönünde bir çağrıda bulundular. Nasıl bakarsınız bu öneriye?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Açlık grevi neden yapılıyor? Genelde açlık grevleri cezaevlerinde bir yöntem olarak dünyada da farklı ülkelerde kullanıldığını görüyoruz. Cezaevindeki şartların kendi kişisel şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili talepleri olur. Bunlar karşılanmadığında açlık grevlerine varan bazı protestolar yapılmaya başlanırdı. Sayın Leyla Güven'in açlık grevi kendi kişisel durumu ya da cezaevi şartlarıyla ilgili değil. Onun talebi daha farklı. Onun talebi mahkum olmuş olan terörist başının İmralı'daki bazı durumuyla ilgili talepler. Bu doğru bir şey değil. Bir siyasetçi kendi durumuyla, kendi talepleriyle ilgili şey yapabilir bir eylem yapabilir. Bu doğrudur anlamında demiyorum ama bu anlaşılabilir. Fakat onun talepleri çok daha farklı talepler kendisine mahsus değil bir başka mahkumla ilgili talepler. Bu bakımdan ben bu eylemin en kısa zaman bir mantığı olmayan eylemin sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ziyaret konusunu da doğru bulmayacağımı ifade edeyim."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

HDP'Lİ VEKİL ŞENTOP'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

HDP binasında milletvekilleri Dersim Dağ ve Murat Sarısaç ile birlikte açlık grevinde olan Van Milletvekili Tayip Temel, şunları söylemişti:

"Hükümetin diyalogla sorunu müzakere etmek gibi bir karakteri yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a çağrı yapıyorum. Leyla Güven ölüm sınırına gelmiş, kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması an meselesi. Sayın Şentop'un başkanı olduğu TBMM'nin bir üyesidir Güven. Sayın Şentop, Leyla Güven'i evinde ziyaret edip talebini dinlemeli. Bu konuda eğer varsa görüşü, düşüncesi, bunu paylaşmalı."