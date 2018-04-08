TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Üzüm Bağlarını İnceleyecek

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri, Mardin'e geldi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığında, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ve komisyon üyeleri, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ile Birinci Cadde'de esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinin ardından tarihi cami ve medreseleri gezen Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bilen, 14 kişilik heyetle Mardin'deki bağ alanlarını gezip üreticilerle bir araya geleceklerini belirterek, üretim ve pazarlamadaki sıkıntı ve sorunları masaya yatıracaklarını aktardı.

Mardin'in ve bölgenin üretken bir yapısının bulunduğuna dikkat çeken Bilen, şöyle dedi:

"Geçmişteki inancımızdan kültürümüzden kaynaklı birlikteliği geleceğe daha kuvvetli bir miras olarak taşımanın gayreti içinde olacağız. Ticaretinin canlanması turizminin gelişmesi, aynı zamanda tarımın büyümesi ve gelişmesi bizim arzuladığımız ve istediğimizdir. Dolayısıyla bu tarımın canlanması adına bağcılığın rolüne nasıl bir katkı sunacağına bakacağız. Bizde bunu raporlayıp TBMM'ye sunacağız. Daha sonra ilgili bakanlık ve kurumlara öngörülerimizi, üreticilerimizin varsa şikayet ve taleplerini iletmiş olacağız."

Komisyon üyeleri yarın Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulunacak.